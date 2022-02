Mini-drone vliegt zonder bewegende onderdelen

Bristol

Wetenschappers van de Britse universiteit van Bristol hebben een vliegende drone gemaakt ter grootte van een flink insect. De drone vliegt met flappende vleugels per seconde ongeveer achttien keer de eigen lengte. Opvallend is dat de aandrijving van de vleugels plaatsvindt zonder tandwielen of andere mechanische overbrenging. De wetenschappers ontwikkelden een soort kunstmatige spier, waarmee de vleugels via elektrostatische krachten worden aangedreven. Die krachten zetten door aantrekking en afstoting een vloeistofkolom in beweging, die een vleugel op en neer laat gaan. De directe overbrenging van kracht op de vleugels betekent dat het systeem veel eenvoudiger is dan een mechanisch aangedreven vleugel. Het is daarom ook gemakkeli..

