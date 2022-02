‘Eerlijk delen van vaccins moet norm zijn’

In een serie van tien maandag verschenen publicaties in het tijdschrift Nature Human Behaviour betogen gedragswetenschappers, ethici en andere deskundigen dat de huidige coronapandemie alleen te stoppen is door een eerlijke verdeling van coronavaccins tussen rijke en minder rijke landen.

Chinese onderzoekers hebben met behulp van rekenkundige modellen beschreven hoe de pandemie zich in verschillende scenario’s zal ontwikkelen. Hun conclusie is dat het huidige ‘vaccin-nationalisme’ schadelijk is voor rijke en arme landen. Het oppotten van vaccins door rijke landen verlaagt daar op korte termijn de sterfte, maar laat de pandemie langer voortduren waardoor er meer nieuwe, gevaarlijke virusvarianten zullen ontstaan.

Terwijl in de rijke westerse landen het overgrote deel van de bevolking twee of drie vaccinaties tegen het coronavirus heeft gehad, is de vaccinatiegraad in landen met een midden- of laag nationaal inkomen nog zeer laag. En hoewel de organisatie COVAX is opgericht om ook die landen van vaccins te voorzien..

