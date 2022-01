Object zendt korte radiosignalen uit

Australische sterrenkundigen hebben een mysterieus object waargenomen, dat over een periode van enkele uren korte radiosignalen uitzond. Vermoedelijk is het een stervende ster.

De signalen zijn door een student ontdekt die een kaart maakte van radiosignalen aan de hemel. De onbekende bron zond drie keer per uur een sterk signaal uit, en stopte na een paar uur weer. Op zich zijn sterrenkundigen gewend aan objecten die zich maar kort laten zien: supernova’s zijn sterontploffingen die weken tot maanden kunnen aanhouden. En pulsars geven flitsen af van een fractie van een seconde.

Maar de nieuwe bron zit daartussenin, met een activiteit van enkele uren. In een artikel dat donderdag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature stellen de ontdekkers dat de bron vermoedelijk een neutronenster of een w..

