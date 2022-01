Bitcoins voorlopig veilig voor kwantumcomputer

Intensief rekenwerk is veel sneller uit te voeren op kwantumcomputers, een technologie die steeds dichterbij komt. Onderzoekers hebben nu uitgerekend hoe groot zo’n computer moet zijn om bitcoins te kraken.

(beeld : Ion Quantum Technology Group, University of Sussex)

Kwantumcomputer (beeld : Ion Quantum Technology Group, University of Sussex)

De computerwetenschappers van de universiteit van Sussex (VK) en het Amsterdamse bedrijf Qu & Co maakten een schatting van de rekentijd die verschillende typen kwantumcomputers nodig hebben om de beveiliging van een bitcoin-transactie te kraken, of om het gedrag van moleculen die stikstof uit de lucht kunnen binden te voorspellen. Dat eerste zou de handel in cryptomunten kunnen verstoren, het tweede biedt de mogelijkheid om een efficiënter enzym te ontwikkelen dat de productie van kunstmest veel energiezuiniger zou kunnen maken.

Kwantumcomputers werken op basis van de kwantumtheorie. Deze computers bestaan uit zogeheten qubits (kwantumbits). Processoren gebaseerd op qubits kunnen een berekening in één keer uitvoeren over een grote hoe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .