Grote hersenen niet het gevolg van vleesconsumptie

In menselijke fossielen is een toename van de herseninhoud zichtbaar, die ongeveer gelijk opgaat met een toename in sporen van vleesconsumptie. Maar nieuw onderzoek laat zien dat dit verband niet bestaat.

Het leek een vaststaand gegeven in de geschiedenis van de mensheid. Bij het verschijnen van Homo erectus in het fossielenarchief neemt de herseninhoud toe, en verschijnen er steeds meer dierenbotten met snijsporen, een teken dat deze mensensoort meer vlees ging eten. Vlees levert de energie op die nodig is om grotere hersenen in stand te houden. Generaties paleoantropologen hebben dan ook de theorie gevolgd die zegt dat de vleesconsumptie essentieel was voor de ontwikkeling van een groter brein bij mensen.

Maar een nieuwe analyse werpt een heel ander licht op de toename in vondsten die op vleesconsumptie wijzen. Onderzoekers van de George Washington University (VS) maakten een database met gegevens van negen opgravingslocaties in het oost..

