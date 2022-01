Overleven dankzij snelle stofwisseling

Een groot deel van de micro-organismen op aarde leeft in het sediment op de oceaanbodem, een deel van onze planeet waar relatief weinig over bekend is. In monsters van de bodem van de Nankai-trog, zo’n negenhonderd kilometer ten zuiden van Japan, vonden wetenschappers micro-organismen in sedimentlagen die door geologische processen een hoge temperatuur hebben. De eencelligen bleken bij 120 graden Celsius te kunnen leven. Amerikaanse onderzoekers hebben nu uitgezocht hoe de micro-organismen dat doen en schrijven daarover in Nature Communications.

Via laboratoriumexperimenten ontdekten zij dat de organismen een zeer hoge stofwisseling hebben, in tegenstelling tot micro-organismen die in koude sedimentlagen leven en juist een lage stofwisseling hebben. De hoge stofwisseling levert de energie die nodig is om de schade veroorzaakt door de hoge temperatuur te herstellen. Daarnaast zorgt de hoge temperatuur ervoor dat er veel voedingsstoffen vrijkomen uit de organische stof in het sediment. De experimenten laten zien hoe leven mogelijk is onder extreme omstandigheden en geven nieuwe inzichten in de maximale temperatuur waarbij leven nog kan bestaan.

