Voorbeelden voor chimpansees

Mensen leren allerlei vaardigheden van elkaar. Op die manier is onze cultuur steeds complexer geworden. Gedragswetenschappers vragen zich al lange tijd af of dit soort leren uniek is voor mensen. Eerdere experimenten lieten zien dat chimpansees in gevangenschap spontaan gereedschap leerden te gebruiken. Maar die dieren hadden wel hun verzorgers gereedschap zien gebruiken.