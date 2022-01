Alarmerend onderzoek: dorpen in Noordpoolgebied zakken de zee in

De dooi van de permafrost zorgt niet alleen voor een hogere uitstoot van broeikasgassen, maar heeft ook grote gevolgen voor de infrastructuur in het Arctisch gebied. Flats storten in elkaar, huizen zakken in zee, zo blijkt uit onderzoek.

In de Siberische stad Yakoetsk, waar het in de winter met gemak veertig graden Celsius onder nul wordt, staan alle woningen en gebouwen op palen of betonnen blokken.

Amsterdam

Drie jaar is wetenschapper Monique Heijmans inmiddels niet in Noordoost-Siberië geweest, waar ze onderzoek doet naar de vegetatie op de bevroren bodem. Ze houdt haar hart vast. Hoe zal het gebied eruitzien als ze terugkeert? Veranderingen gaan snel in het Noordpoolgebied. ‘Als ik lees dat het 38 Cº is in Noordoost-Siberië maak ik me grote zorgen.’

De resultaten van onderzoeken naar permafrost liegen er dan ook niet om. Heijmans werkte mee aan een speciale editie van Nature Reviews Earth & Environment waarin de huidige kennis over de vrijwel permanent bevroren bodem nog maar eens wordt uitgestald. Drie inzichten.

1. Door ontdooiende permafrost storten flats in elkaar en zakken huizen in ..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .