Zonneparken staan Floridapanter in de weg

De Floridapanter, die vroeger in grote delen van het zuidoosten van de VS voorkwam, is nu teruggedrongen tot het zuiden van de staat Florida. Jonge dieren trekken langs vaste routes weg uit het territorium van hun moeder. En ze hebben grote leefgebieden nodig, volwassen mannetjes hebben al snel een territorium van 500 vierkante kilometer. In zo’n territorium moeten ze zich veilig kunnen verplaatsen tussen beschermde gebieden. Daarvoor zijn panterwegen nodig.

Onderzoekers van de Florida Atlantic University hebben informatie over de routes die de panters namen tussen 1981 en 2020, vergeleken met de pas gebouwde of nog geplande zonneparken. Die zijn vaak omgeven door een bijna twee meter hoog hek met prikkeldraad, waardoor ze een barrière vo..

