Verkoudheid beschermt soms bij besmetting met COVID-19

Mensen van wie het afweersysteem reageert op oudere coronavirussen, die alleen een simpele verkoudheid veroorzaken, zijn daardoor goed beschermd tegen infectie met het nieuwe coronavirus SARS-CoV2. Dat blijkt uit een onderzoek van het Imperial College London dat maandag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

In een gezondheidscentrum in New Delhi wordt een PCR-test afgenomen.Â

Londen

De onderzoekers volgden 52 huisgenoten van iemand die COVID-19 kreeg. Deze huisgenoten waren daardoor ook blootgesteld aan het virus. Via PCR-testen die vier en zeven dagen na de eerste blootstelling werden afgenomen is bepaald of ze ook daadwerkelijk besmet waren met het virus. In de helft van de gevallen bleek dat niet het geval te zijn. In bloedmonsters die enkele dagen na blootstelling waren afgenomen zochten de onderzoekers vervolgens naar T-cellen, witte bloedcellen die onderdeel zijn van het afweersysteem, die reageerden op het nieuwe coronavirus. Zulke T-cellen ontstaan na een infectie, waarbij ze leren om te reageren op een ziekteverwekker waar het lichaam aan is blootgesteld.

reactieBij de 26 huisgenoten die geen infectie opl..

