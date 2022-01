Bijna twee miljoen kinderen krijgen elk jaar astma van verkeer

Dat blijkt uit een groot onderzoek door wetenschappers van de George Washington University (VS) waarin luchtvervuiling in 13.000 steden over de hele wereld is vergeleken met het aantal nieuwe astmapatiëntjes tussen 2000 en 2019. Als maat voor de luchtkwaliteit namen de onderzoekers de concentratie stikstofdioxide aan de grond. Deze stof komt vooral uit de uitlaten van benzinemotoren, maar ook energiecentrales en de industrie stoten deze stof uit.

Uit het onderzoek bleek dat er in 2019 1,85 miljoen jonge astmapatiënten bij kwamen, van wie twee derde in een stad woont. In een aantal landen waar in de laatste jaren strengere eisen zijn gesteld aan de luchtkwaliteit, nam het aantal patiëntjes wel iets af. Dat leidde tot een wereldwijde daling..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .