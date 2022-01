Resistente bacterie ontstond 200 jaar geleden

De MRSA-bacterie die resistent is tegen verschillende antibiotica, is al zo’n tweehonderd jaar geleden ontstaan, lang voordat deze geneesmiddelen waren ontwikkeld.

Deze ontdekking deden Britse en Deense wetenschappers tijdens een onderzoek naar egels in Denemarken en Zweden. Daarbij dook de resistente bacterie op, die duidelijk afweek van de gebruikelijke MRSA-bacteriën die bij patiënten worden gevonden. Deze mecC-MRSA-bacterie was al in 2011 ontdekt bij koeien. Toen werd aangenomen dat ze ontstaan waren door het gebruik van antibiotica bij deze dieren.

Maar het nieuwe onderzoek laat zien dat de bacterie bij ongeveer 60 procent van de wilde egels voorkomt. Behalve in Denemarken en Zweden is die ook aangetroffen in andere Europese landen en in Nieuw-Zeeland. Genetisch onderzoek van de bacterie wijst erop dat de resistentie ergens begin negentiende eeuw is ontstaan, dus lang voor de ontdekking van het..

