Nieuwe test voorspelt zwangerschapscomplicatie beter en eerder

Bij pre-eclampsie krijgt de moeder plotseling zeer hoge bloeddruk, waardoor organen beschadigd kunnen raken. Het komt voor bij ongeveer een op de twaalf zwangerschappen en is een belangrijke oorzaak voor ernstige ziekte of overlijden van moeder of ongeboren kind. Voor de nieuwe test is alleen wat bloedplasma van de moeder nodig. De onderzoekers ontwikkelden eerder al een techniek waarmee ze uit dat plasma mRNA konden isoleren. Deze ‘boodschapper RNA’ gebruikt de cel om een gen te vertalen in een eiwit. Hoe actiever een gen is, hoe meer mRNA het produceert. In het plasma kunnen de onderzoekers bovendien onderscheid maken tussen RNA van de moeder, de placenta of het ongeboren kind.

RNA-profiel

