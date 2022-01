Beïnvloeden van cellen in bloedvat mogelijk met gentherapie

Chicago

Onderzoekers van een onderzoeksinstituut in Chicago (VS) hebben nu een manier ontwikkeld om bij muizen gericht genen in de endotheelcellen aan te passen, wat controle over het functioneren van die cellen mogelijk maakt. Zij ontwikkelden speciale nanodeeltjes die enzymen in endotheelcellen afleveren die horen bij het Crispr-Cas-systeem, waarmee genen gericht zijn te veranderen. Vaak worden virussen gebruikt om dit systeem bij cellen naar binnen te smokkelen, maar die methode werkt niet bij endotheelcellen.

repareren

De experimenten laten zien dat een eenmalige injectie in een bloedvat ervoor zorgt dat binnen enkele dagen de activiteit van genen in endotheelcellen is te veranderen. Op die manier is het bijv..

