‘Goedkoopste coronavaccin’ toegelaten in India. ‘Het is ons geschenk voor de wereld’

Houston

Het vaccin is onder de naam Corbevax ontwikkeld door het Texas Children’s Hospital - Baylor College of Medicine in de VS en het farmaceutische bedrijf Biological E. Limited uit Hyderabad (India). Het vaccin is al vanaf de start ontwikkeld voor een zo breed mogelijk gebruik, dus ook in minder rijke landen, en kreeg daarom als bijnaam ‘het vaccin voor de hele wereld’. De ontwikkelaars van het vaccin hebben geen patenten aangevraagd en staan klaar om vaccinproducenten van over de hele wereld te helpen bij de productie.

Die productie is eenvoudiger dan van de veelgebruikte mRNA-vaccins. Corbevax bestaat uit eiwitfragmenten van het coronavirus. De productie van die fragmenten is gebaseerd op een methode die al zo’n veertig jaar wordt ge..

