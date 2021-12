Grootste begonia gevonden

Shanghai

Uit een groepje van enkele tientallen planten selecteerden zij de twee grootste, die de biologen meenamen naar Shanghai voor verder onderzoek. Een van de planten was 3,6 meter hoog met een stam die aan de voet twaalf centimeter dik was. Het onderzoek wees uit dat het inderdaad om een nieuwe soort ging, die in een artikel dat woensdag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift PhytoKeys is beschreven. Inmiddels is het tweede exemplaar van de plant gedroogd en toegevoegd aan het herbarium. In deze vorm is de plant 3,1 meter hoog en 2,5 meter breed. Het is daarmee de grootste begonia ooit gevonden in Azië. De onderzoekers hebben de reuzenplant ook aangemeld bij het Guiness Book of Records.

