Hoe kun je de vindplek van DNA van duizenden jaren geleden vastleggen? Kunsthars helpt bij de analyse

Dat DNA kan in botten of plantenresten zitten, maar als die vergaan zijn bevindt het zich gewoon in het sediment, waar het onder de juiste omstandigheden duizenden jaren aanwezig kan blijven.

De vraag was alleen hoe de vindplek van dat DNA precies kan worden vastgelegd. Een internationaal team van archeologen en DNA-experts denkt nu een oplossing te hebben: zij impregneren een stuk van de bodem in een opgraving met kunsthars. Dat blok is dan in zijn geheel te verwijderen en kan nauwkeurig worden onderzocht in het laboratorium. Op die manier is bekend waar uit het blok een DNA-monster is genomen.

De onderzoekers hebben aangetoond dat in zo’n geïmpregneerd blok ‘hotspots’ met DNA zijn te vinden, bijvoorbeeld ter hoogte van stukjes bo..

