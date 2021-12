Matterhorn zwaait heen en weer

De top van de Matterhorn beweegt pakweg iedere twee seconden lichtjes heen en weer, ontdekten geologen. Zij vroegen zich af of bergen net als bruggen en hoge gebouwen, trillingen kunnen vertonen. In principe kan ieder object trillen als het energie ontvangt met de juiste frequentie. Om te zien of dit ook geldt voor bergen plaatsten ze seismometers (instrumenten die trillingen opvangen) aan de voet van de berg, op de 4470 meter hoge top en op nog enkele locaties daartussenin.

München

De metingen lieten een noord-zuidtrilling zien met een frequentie van 0.43 Herz, en een vergelijkbare oost-westtrilling. Die zijn overigens niet heel groot: een paar miljoenste tot enkele duizendste millimeters aan de top. De vibraties zouden ervoor kunnen zorgen dat op bepaalde delen van de berg gemakkelijker aardverschuivingen ontstaan bij een aardbeving, omdat de bodem er al enigszins is losgetrild. De trillingen zijn niet uniek voor de Matterhorn: een team van de Zwitserse Seismologische Dienst vond vergelijkbare beweging in de Grosse Mythen, een berg in centraal Zwitserland. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Earth and Planetary Science Letters.

