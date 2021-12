Coronavirus ontdekt bij wild hert

Columbus

In de eerst drie maanden van 2021 vingen de onderzoekers 360 witstaartherten op negen locaties, waarna ze met een wattenstaafje een monster uit de neus namen. Een PCR-test liet zien dat het coronavirus aanwezig was bij 129 van de dieren. Op vier locaties vonden de onderzoekers een variant van het virus die op dat moment dominant was in de regio.

Een analyse van het erfelijk materiaal van het virus laat zien dat het zeker zes keer is overgesprongen van mensen naar herten. Verder lijkt het virus zich ook tussen herten te verspreiden. Er zijn een aantal mutaties gevonden die invloed hebben op het spike-eiwit waarmee het coronavirus cellen binnendringt. Mutaties in dit eiwit zijn belangrijk bij het ontstaan van nieuwe varianten.

huisdiere..

