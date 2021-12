Familiebanden oude Britten ontrafeld

Newcastle

De grafheuvel is langwerpig, met een opening in het midden die naar zuidelijke en noordelijke grafkamers leidt. Uit kiezen van de begraven lichamen is met de nieuwste technieken DNA gehaald, dat vervolgens is geanalyseerd. Op basis daarvan was het mogelijk een stamboom te maken.

De lichamen vertegenwoordigen vijf generaties, die op acht na afstammen van één man en zijn vier vrouwen. In de tombe liggen mannen doorgaans begraven bij hun vader of broers, wat erop wijst dat de mannelijke afstammingslijn belangrijk werd geacht. Ook de vrouwelijke lijn had invloed: nakomelingen van twee van de vrouwen van de stamvader zijn in de noordelijke helft begraven, van de andere twee in de zuidelijke helft. De structuur van de grafheuvel ..

