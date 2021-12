Papieren sensor voorkomt overbemesting

Dat te veel stikstof een probleem is, weten we inmiddels allemaal. Maar het is ook een belangrijke meststof voor akkers. De afgelopen vijftig jaar is het gebruik van stikstofmest met maar liefst 600 procent gestegen. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, in de bodem wordt stikstof omgezet in lachgas, een zeer sterk broeikasgas. Te veel stikstof is daarom schadelijk, maar te weinig stikstof verlaagt de opbrengst. Het is daarom van belang te weten hoeveel stikstof er nodig is op een akker.

Het bepalen van de hoeveelheid stikstof in de bodem gebeurt doorgaans in een laboratorium. Dat is lastig en tijdrovend, terwijl de hoeveelheid stikstof in de bodem snel kan variëren. Onderzoekers van het Imperial College London (VK) hebben nu een sen..

