Reacties in de lucht verhogen risico giftig stoffen

Tal van chemische verbindingen uit producten die we dagelijks gebruiken, kunnen in de lucht terechtkomen. Er zijn dan ook nationale en internationale regels die de uitstoot van deze soms giftige stoffen aan banden leggen. Maar die regels houden er geen rekening mee dat ze via chemische reactie in de lucht omgezet kunnen worden. Een internationaal team van wetenschappers heeft die reacties onderzocht en komt tot verontrustende conclusies.

De wetenschappers richtten zich op achttien grote wereldsteden. Daar zijn luchtmonsters verzameld om te bepalen welke stoffen er aanwezig zijn. De onderzoekers deden ook laboratoriumproeven om te zien welke reacties er in de atmosfeer zouden kunnen plaatsvinden met deze stoffen. Daarbij gebruikten ze mode..

