Handige robothand is gevoelig en sterk

Wetenschappers in Zuid-Korea hebben een robothand ontwikkeld met sensoren die de vingers in staat stellen delicate bewegingen uit te voeren, bijvoorbeeld een ei op te pakken of een blikje frisdrank uit te schenken. Maar de hand is ook sterk, en kan dus het blikje moeiteloos fijnknijpen en een flink gewicht optillen.

De hand bevat twintig gewrichten die een groot aantal bewegingen mogelijk maken. De vingertoppen kunnen een flinke druk aan, maar bevatten ook sensoren die meten wat er precies is aangeraakt. De hand werkt bovendien autonoom: het is niet nodig een apart besturingssysteem te gebruiken. De hand van 1100 gram is daardoor op allerlei robots of machines te plaatsen.

In een serie experimenten laten de onderzoekers zien dat de h..

