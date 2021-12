Mondkapjes zorgen voor eerlijke verdeling fooien

In Nederland zijn mensen die in de horeca werken – gelukkig – niet afhankelijk van fooien voor hun levensonderhoud. Maar er zijn landen, zoals de Verenigde Staten, waar dat wel zo is. De service van knappe medewerkers wordt, soms onbewust, hoger gewaardeerd, blijkt uit eerdere onderzoeken. En dus krijgen mooie mensen veelal meer fooi dan hun minder fortuinlijke collega’s.

Vrij oneerlijk, maar de coronacrisis heeft daar waarschijnlijk verandering in gebracht, laat een Amerikaans-Chinese studie zien. Specifieker: de mondkapjes die medewerkers in restaurants en hotels moeten dragen zorgen voor een betere balans. ‘De indruk die mensen hebben van iemands lichamelijke aantrekkingskracht is met name gebaseerd op hoe het gezicht eruit ziet’, zegt onderzoeker Dogan Gursoy, hoogleraar Hospitality Business Management aan de universiteit van Washington State. ‘Wanneer iemand een mondmasker draagt, is het moeilijk te zeggen of die persoon er knap of gemiddeld uitziet. Mondkapjes neutraliseren het effect van uiterlijk op klanttevredenheid.’

symmetrisch

De 1015 deelnemers aan de ..

