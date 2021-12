‘Miljoenpoot’ vestigt nieuw record

Blacksburg

In een zestig meter diep boorgat bij een Australische goudmijn hebben biologen een miljoenpoot ontdekt met maar liefst 1306 poten. Het record stond tot nu toe op 750 poten. Het diertje heeft geen ogen in de kegelvormige kop; het lichaam is als een lange draad van 0,95 millimeter dik bijna 96 millimeter lang, opgebouwd uit 330 segmenten. De nieuwe miljoenpoot heeft de naam Eumillipes persephone gekregen, waarbij eu-milli-pes is te vertalen als ware-duizend-poot. In het Engels heet een miljoenpoot ..

