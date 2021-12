Waarom wetenschappers (nog steeds) krediet verdienen

Filosoof Lee McIntyre wist niet wat hem overkwam toen hij eind 2018 de jaarlijkse bijeenkomst van flat earthers bezocht in Denver, Colorado. Alles ging er normaal aan toe, als op een willekeurige andere conferentie. De deelnemers waren zeer divers qua leeftijd, geslacht en ras. Ze bleken alleen volstrekt serieus in hun opvatting dat de aarde plat is; en wat McIntyre in gesprekken ook probeerde om hen ervan te overtuigen dat dat onzin is, ze waren niet van hun stuk te brengen. Vaak had hun overtuiging zich pas na lang zoeken gevormd, en hadden ze veel spot van familie en vrienden moeten verdragen. Velen bleken ook getraumatiseerd te zijn, en teleurgesteld in de samenleving als geheel. Ze vonden dan ook enorm veel steun bij elkaar..

