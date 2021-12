Giftig kwik kan snel verdwijnen uit meren

Vervuiling die kwik bevat kan in meren en rivieren omgezet worden in methylkwik, een vorm die door dieren wordt opgenomen en zich in het lichaam ophoopt. Methylkwik is onder meer schadelijk voor het zenuwstelsel. Canadese onderzoekers vroegen zich af hoe snel de hoeveelheid methylkwik in een meer afneemt wanneer de uitstoot van kwik is teruggebracht. Om dat uit te zoeken, zetten ze een grootschalig en langdurig experiment op.