Investeren in ziektepreventie levert veel op

Landen met een laag of gemiddeld inkomen kunnen ongeveer zeven miljoen vroegtijdige sterfgevallen voorkomen met een investering van een dollar (89 eurocent) per inwoner per jaar in programma’s die niet-overdraagbare ziekten bestrijden. Bovendien levert iedere geïnvesteerde euro ook nog eens zeven euro op via besparingen en extra economische ontwikkeling.

Genève

Dat meldt de wereldgezondheidsorganisatie WHO in het rapport ‘Saving lives spending less: a strategic response to noncommunicable diseases’ dat maandag is uitgebracht. Hoewel de aandacht vaak ligt op infectieziekten als malaria of tbc, is 85 procent van alle vroegtijdige sterfgevallen in deze landen het gevolg van ziekten zoals kanker, diabetes of hartkwalen. In veel gevallen bestaan er effectieve manieren om die aandoeningen te voorkomen, of in een vroeg stadium te genezen. Dat scheelt enorm in de kosten van de vaak dure behandelingen die in een later stadium nodig zijn.

De WHO heeft al geruime tijd geleden een lijst opgesteld van bewezen effectieve investeringen, onder meer gericht op het terugdringen van gebruik van tabak en alco..

