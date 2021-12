DNA uit zeewater nuttig bij bescherming koraalriffen

De diversiteit in koraalsoorten zegt veel over hoe gezond een rif is. Een nieuwe methode maakt het veel eenvoudiger die diversiteit te bepalen.

(beeld Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University )

Koraal (beeld Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University )

Biologen duiken regelmatig naar riffen om soorten te identificeren. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis en is kostbaar. Japanse onderzoekers denken nu een eenvoudiger methode te hebben gevonden: DNA uit zeewatermonsters genomen op een rif. Dit eDNA (omgevings-DNA) is afkomstig van alle verschillende levensvormen op en rond een rif. Maar het was de vraag of het mogelijk is hiermee een nauwkeurige schatting te maken van de diversiteit aan koraal.

De Japanse onderzoekers richtten zich op een gen dat bij alle harde koraalsoorten aanwezig is. Zij gebruikten een techniek waarmee specifieke stukken DNA in een monster worden gekopieerd, zodat er een grote hoeveelheid van ontstaat. Op die manier maakten ze een groot aantal kopieën van alleen dit..

