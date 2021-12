Leven rond hydrothermale bronnen bedreigd

Er zijn wereldwijd zo’n zeshonderd warme bronnen op de diepzeebodem bekend. Dankzij de energie en mineralen die hieruit vrijkomen, ontstaan zeer soortenrijke ecosystemen, die vaak niet groter zijn dan een half voetbalveld. Iedere bron is een eilandje van biodiversiteit. Maar de hydrothermale bronnen zijn ook kwetsbaar, zeker nu de zeebodem steeds meer in beeld komt bij mijnbouwbedrijven, die er zeldzame grondstoffen willen opgraven.

Een internationaal team van zeebiologen heeft in kaart gebracht wat de status is van de schelpdieren die leven rond de warme bronnen. Zij vonden 184 soorten, waarvan 62 procent meer of minder bedreigd is. In de Indische Oceaan is zelfs 100 procent van de schelpdiersoorten bedreigd. Dit komt doordat de Internat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .