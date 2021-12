Tropisch bos herstelt zich snel na kaalslag

Tropische bossen kunnen zich, nadat ze zijn gekapt, in veel opzichten weer herstellen - en dat al binnen enkele decennia. Na 10 jaar is de bodem alweer bijna als voorheen, na 25 jaar hebben de bladeren en het hout hun oude dichtheid terug, en na 25 tot 60 jaar zijn de dikte van de bomen en de soortenrijkdom weer als vanouds.

Wageningen

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een internationale groep ecologen, onder meer van Wageningen University & Research, dat vrijdag is gepubliceerd in Science. Volgens de wetenschappers duurt het langer voordat alle vroegere boomsoorten zijn teruggekeerd en de biomassa van het bos weer nagenoeg op peil is: minstens 120 jaar.

Nog altijd worden er wereldwijd veel tropische bossen gekapt om plaats te maken voor landbouw. Soms zijn dat grote plantages, soms gaat het ook om landbouw op kleine schaal. Lokale boeren gebruiken hun akkertjes en weilanden meestal tijdelijk: de grond wordt gaandeweg minder vruchtbaar, ze vertrekken naar de stad of krijgen ander werk. Als vanzelf keert het bos dan terug. De zaden zitten immers nog in de ..

