Sporen van tsunami uit 1737 ontdekt in Chili

Op 24 december 1737 trof een aardbeving het zuidoosten van Chili, bij de plaats Valdivia. Het is een van de aardschokken die de opmaat vormden voor de grote aardbeving van 1960, die enkele duizenden dodelijke slachtoffers maakte. Nu hebben geologen ontdekt dat de aardbeving ook een tsunami heeft veroorzaakt.

Newcastle-upon-Tyne

De geologen onderzochten een getijdenmoeras langs de kust, ter hoogte van de plek waar het epicentrum van de beving lag. Zij vonden er lagen zand die daar in 1737 afgezet bleken te zijn. Vermoedelijk is dit zand afgezet door de vloedgolf.

Aanvullend bewijs hiervoor is dat er ook een mengeling van algen uit zoet water en zeewater is aangetroffen, wat erop wijst dat het zand niet is afgezet door een rivier.

De sporen van de drie eeuwen oude tsunami zijn niet zomaar een leuk weetje. Het risico op tsunami’s wordt doorgaans geschat op basis van het aantal eerdere vloedgolven in een gebied. Daarbij zoeken wetenschappers vooral in historische bronnen naar waarnemingen van dit soort tsunami’s. Bij de aardbeving van 1737 on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .