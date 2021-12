Meer dan 40 duizend dier- en plantensoorten dreigen te verdwijnen, vooral libellen en waterjuffers bedreigd

De internationale Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten is voor het eerst boven de 40.000 gekomen. Die lijst telt nu 142.577 soorten waarvan er 40.084 met uitsterven worden bedreigd. Dat heeft de opsteller van die lijst, de International Union for Conservation of Nature (IUCN), donderdag bekendgemaakt.

Amsterdam

Vooral libellen en waterjuffers worden bedreigd. Van alle 6016 soorten wordt 16 procent met uitsterven bedreigd. Die achteruitgang is wereldwijd en wordt volgens de organisatie veroorzaakt doordat hun broedplaatsen in zoetwater steeds verder afnemen. Voor libellen in Noord-Amerika en Europa vormen klimaatverandering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere verontreinigende stoffen de grootste bedreigingen, aldus de IUCN.

indicatoren

Daarnaast wordt in Zuid- en Zuidoost-Azië meer dan een kwart van alle soorten bedreigd door het vernietigen van ‘wetlands’ (drassige gronden) en regenwouden, om plaats te maken voor gewassen zoals palmolie. In Midden- en Zuid-Amerika is de belangrijkste oorzaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .