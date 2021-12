Lugubere vondst uit Engeland laat zien hoe Romeinen mensen kruisigden

Moeten de christelijke kruisbeelden worden aangepast? Een geraamte, gevonden bij het Engelse Cambridge, werpt mogelijk nieuw licht op de manier waarop mensen in de Romeinse tijd aan een kruis werden geslagen.

Cambridge

Kruisiging was een van de gruwelijkste manieren waarop de Romeinen slaven en zware misdadigers executeerden, met als wereldwijd het bekendste voorbeeld de kruisiging van Jezus Christus. Historisch bewijs van hoe een kruisiging precies in zijn werk ging, is schaars - omdat Romeinen zelf weinig woorden aan deze schaamtevolle executies vuil maakten, en omdat archeologische vondsten zeldzaam zijn. Meestal kregen gekruisigde misdadigers geen eigen graf. Ook werden de nagels mogelijk hergebruikt.

Onverwacht is daarom de vondst bij Fenstanton dichtbij Cambridge, waarover het British Archaeology Magaz..

