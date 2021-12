Vinod Subramiam geeft leiding aan de Universiteit Twente: ‘Ik maak me zorgen over medewerkers en studenten’

Zes jaar lang was Vinod Subramaniam als rector magnificus het boegbeeld van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Opvolger van oud-rectoren Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd en Wilhelm de Gaay Fortman. Ooit waren dat grote namen in de gereformeerde zuil. Deze herfst nam Subramaniam afscheid van deze universiteit. De natuurkundige, geboren en getogen in India, vindt dat de VU een dappere keuze maakte door hem in 2015 aan te stellen. ‘Het was een teken van lef, out of the box denken. Ik heb er geen spijt van.’

‘De VU heeft natuurlijk een zekere oorsprong, als bijzondere universiteit’, vervolgt hij. ‘Om heel eerlijk te zijn was ik bij mijn aantreden niet bekend met Abraham Kuyper en de geschiedenis van de VU. Inmiddels ben ik dat wel. Wat..

