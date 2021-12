Smeltende gletsjers geven zalm meer ruimte

Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers. Rond de golf van Alaska zullen veel gletsjers zich terugtrekken waardoor zo’n zesduizend kilometer aan nieuwe rivieren zal ontstaan. Canadese onderzoekers hebben berekend dat een derde hiervan in principe geschikt is als leefgebied voor de Pacifische zalm. Wel kan een toename van de mijnbouw nog roet in het eten gooien. De onderzoekers berekenden de effecten van klimaatverandering op de kustlijn tussen Anchorage in Alaska tot aan Vancouver. Daarbij keken ze hoe ver gletsjers zich in 2050 en 2100 zullen hebben teruggetrokken. Dat leverde zo’n zesduizend kilometer aan nieuwe rivieren op aan het einde van deze eeuw. Vervolgens keken ze of de rivieren geschikt waren als leefgebied en als paaigebied voor de zalmen. Dat leverde zo’n tweeduizend kilometer aan paaigebieden op, wat goed nieuws is voor de zalmen.