Studie: jongeren herstellen goed van zeldzame ontsteking na prik

Een ontsteking van de hartspier is een zeldzame bijwerking van het coronavaccins van Pfizer en Moderna. Een grootschalig onderzoek uit de VS laat zien dat deze bijwerking vooral optreedt bij jongens en jonge mannen en dat ze er snel van herstellen.

Boston

In de discussie over vaccinatie van jongeren speelt het risico van een ontsteking van de hartspier (en soms het hartzakje) een rol, maar onze kennis hierover was beperkt. Daarom hebben Amerikaanse artsen gegevens uit 26 kinderziekenhuizen verzameld van jongeren onder de 21 jaar die binnen een maand na een coronavaccinatie last kregen van een ontsteking van het hart. Ze vonden 139 tieners en jongvolwassenen met zo’n ontsteking, in 90 procent van de gevallen jongens.

In bijna alle gevallen hadden ze een mRNA vaccin gekregen en ruim 90 procent van de ontstekingen vond plaats na de tweede vaccinatie. Doorgaans meldden de jongeren zich bij en dokter vanwege pijn op de borst, een aantal hadden koorts of waren kortademig. Een op de v..

