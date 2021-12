Nieuw soort Ankylosaurus ontdekt in Chili

De fossiele resten van het dier zijn gevonden in de Chileense regio Magallanes, het zuidelijkste puntje van het land. Het naar schatting twee meter lange dier kreeg de naam Stegouros elengassen, waarin een verwijzing zit naar een andere dinosaurusfamilie, de Stegosaurussen. Het fossiel heeft namelijk een schedel met kenmerken die karakteristiek zijn voor de Ankylosaurussen, maar het lijf deelt kenmerken met de Stegosaurus.

De nieuwe dino heeft wel een staart die eindigt in een flinke knots, bestaand uit zeven samengegroeide botstukken, waar andere gepantserde dinosaurussen puntige uitsteeksels hebben, of een knotsachtige structuur. De nieuwe Stegouros-dino lijkt het meest verwant met Ankylosaurussen die zijn gevonden in Australië en op An..

