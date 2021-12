Koudwatervissen hebben warm bad nodig

Meren die in de zomer opwarmen, lijken niet geschikt voor vis. Maar in voor- en najaar zijn ze toch belangrijk voor hun overleving.

In de zomer loopt de temperatuur in het Upper Klamath Lake in de Amerikaanse staat Oregon op tot boven de 25 graden. Het is dan felgroen van de giftige algen. Bepaald geen natuurgebied dat bescherming verdient, zou je zeggen.

Maar toch is dit meer belangrijk voor vissen, ontdekten biologen van Oregon State University. Zij volgden drie jaar lang de bewegingen van zo’n honderd regenboogforellen. De vissen bleken in het voor- en najaar in het meer te verblijven, maar trokken in winter en zomer weg om te paaien of om de hitte te ontlopen. Ze zwommen dan vooral rond in de rivieren die op het meer uitkomen.

Onderzoek naar de maaginhoud liet zien dat de vissen in de zomer weinig voedsel binnenkrijgen. Maar wanneer ze in voor- en najaar in het mee..

