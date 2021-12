Doorbraak in vroegste embryo-onderzoek

Een groep Europese onderzoekers heeft uit menselijke stamcellen een embryo-achtige structuur gemaakt die het mogelijk maakt de ontwikkeling in de tweede week na de bevruchting te onderzoeken. Deze zogeheten blastoïden zijn geschikt om bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen of voorbehoedsmiddelen te testen.

Wenen

Ook kunnen hiermee de eerste stappen van de implantatie in de baarmoeder worden bestudeerd.

De onderzoekers gebruikten stamcellen die al langer in het laboratorium worden gekweekt. Door bepaalde stoffen toe te voegen lukte het de cellen tot een blastoïde te laten uitgroeien. Die lijkt sterk op de blastocyst, die bij mensen vijf dagen na de bevruchting ontstaat. Dit is een hol bolletje met daarin een verdikte cellaag, het eigenlijke embryo.

Wetenschappers hebben al eerder dit soort blastoïden gemaakt, maar volgens hoofdonderzoeker Nicolas Rivron lijken de cellen in hun nieuwe versie zeer sterk op die van een echte blastocyst in de eerste week na de bevruchting. Bovendien lukt het goed de cellen tot zo’n bolletje te laten uitgroeien. He..

