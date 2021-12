Walvissen eten 3 miljoen microplastics per dag

Auckland - Leiden

Walvissen in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland eten zo’n 3 miljoen deeltjes microplastic per dag. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Auckland komen tot die conclusie in een onderzoek naar walvispoep. Per hap krijgen de walvissen ongeveer 25.000 delen microplastic binnen. Dit microplastic is kleiner dan 5 millimeter. Het is voor het grootste deel afkomstig van de prooi. Walvissen eten voornamelijk krill en klein plankton. Slechts 1 op de 1000 microplastics lijkt direct afkomstig te zijn uit het water. Dát er microplastics aanwezig waren in de walvispoep, vond medeonderzoeker en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden Thijs Bosker geen schok. Wel is hij verbaasd over de hoeveelh..

