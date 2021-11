Elektrische auto’s zijn niet altijd goed te horen en dat kan gevaarlijk zijn

Elektrische auto’s zijn schoon en stil. Maar het gebrek aan motorgeluid betekent dat het lastig is een auto te horen aankomen. Vooral voor mensen met een visuele beperking kan dat gevaarlijk zijn. In de VS zijn er daarom regels die bepalen dat elektrische auto’s voldoende geluid moeten produceren om vanaf een bepaalde minimale afstand hoorbaar te zijn. Die afstand is groter bij een hogere snelheid.