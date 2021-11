Kolencentrales sluiten helpt wél, mits er strategische beleidskeuzes worden gemaakt

Het sluiten van kolencentrales is een belangrijke stap in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar door de meest vervuilende centrales in Azië te sluiten zijn ook nog eens zes miljoen sterfgevallen door luchtvervuiling te voorkomen. Dit betogen Chinese onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change dat maandag verscheen.