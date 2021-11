Geologie van Marsbodem in kaart gebracht

Deze Marslander staat sinds eind 2018 in de Elysium Planitia, een vlakte in de buurt van de evenaar van de Rode Planeet. De lander meet trillingen in de bodem die ontstaan door de botsing van wind tegen structuren aan het oppervlak, zoals kraters. Deze oppervlaktetrilling bevat informatie over de ondergrond tot een diepte van een paar honderd meter. Op die manier verzamelt de lander informatie over de samenstelling van de ondergrond. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications zijn hierover nieuwe resultaten gepubliceerd.

De bovenste drie meter bestaat uit los materiaal, vooral zand en stenen. Daaronder bevindt zich een laag van vijftien meter die bestaat uit grote steenbrokken die vermoedelijk bij een meteorietin..

