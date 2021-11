Slechte gezondheid vergroot risico op pesten op het werk

Een slechte gezondheid verdubbelt het risico om slachtoffer te worden van pesterijen op het werk. Dat ontdekten onderzoekers aan de Universiteit van Linköping in Zweden.

Wie kampt met gezondheidsproblemen, loopt twee keer zo veel risico gepest te worden op het werk. Daarbij maakt het niet uit of het om psychische of fysieke gezondheidsproblemen gaat, ontdekten Zweedse wetenschappers.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat 10 procent van de werkenden af en toe last heeft van pesterijen op het werk, en dat 3 procent daar structureel slachtoffer van wordt. Het probleem speelt op alle niveaus en in alle sectoren.

Uit het Zweedse onderzoek kwam ook naar voren dat leidinggevenden een groot verschil kunnen maken op de werkvloer. Leidinggevenden met een ondersteunende leiderschapsstijl he..

