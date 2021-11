Nieuwe variant grijpt om zich heen in Afrika

Zuid-Afrika heeft met spoed de werkgroep voor nieuwe coronavarianten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijeengeroepen. In de regio Johannesburg blijkt een nieuwe variant van het coronavirus razendsnel om zich heen te grijpen.

Amsterdam

Het lijkt erop dat de meeste besmettingen rond Johannesburg en Pretoria nu al door de nieuwe variant worden veroorzaakt. Mogelijk is het virus zelfs al tot heel Zuid-Afrika doorgedrongen, aldus bio-informaticus Tulio de Oliveira, donderdag op een bijpraatsessie voor experts. Ook in buurland Botswana is het virus al vier keer gesignaleerd. B.1.1.529, zoals de nieuwe variant nu nog heet, beschikt over liefst 32 mutaties aan de uitsteeksels waarmee hij menselijke cellen besmet. Dat kan hem besmettelijker maken dan eerdere virusvarianten. ‘Zorgwekkend’, vindt viroloog Marion Koopmans. ‘Hij lijkt de deltavariant heel snel te verdringen. Epidemiologisch lijkt wel duidelijk dat hij een evolutionair voordeel heeft.’

De Britse hoogleraar ..

