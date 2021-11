Oudste Europese sieraad gevonden in het zuiden van Polen

Een internationaal team van wetenschappers heeft een hanger van mammoetivoor geïdentificeerd als het oudste bewerkte sieraad dat tot nu toe is gevonden in Europa.

Bologna

De hanger is 4,5 centimeter lang en 1,5 centimeter breed en is versierd met een serie kuiltjes die in het ivoor zijn aangebracht. Ook zijn er twee ronde gaten in aangebracht, waarvan er een grotendeels is weggebroken. Behalve de hanger is er ook een priem van paardenbot gevonden.

De vondsten zijn gedaan in de Stajnia grot in het zuiden van Polen en worden beschreven in Scientific Reports. De hanger is met de koolstof 14-methode gedateerd op een ouderdom van 41.500 jaar, tijdens het laatpaleolithicum, een periode die tijdens de laatste ijstijd begon. In deze periode arriveerde de moderne mens in Europa. Hoewel in de grot eerder sporen van neanderthalers zijn gevonden denken de onderzoekers dat moderne mensen de h..

