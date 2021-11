Maya’s woonden bij zoutfabriek

In Belize is eerder al een zoutfabriek gevonden, waar door de Maya’s zout uit zeewater werd gewonnen. Nu blijken er ook woningen te hebben gestaan.

Voor de kust van wat nu het Paynes Creek natuurreservaat is, stonden ruim duizend jaar geleden hutjes. De restanten van de hutten, die al eeuwen onder water hebben gestaan, zijn goed bewaard gebleven. In de hutten werd water uit de lagune ingekookt, totdat er alleen zout overbleef. Dat zout werd naar het binnenland vervoerd, waar de Maya’s het onder meer gebruikten om voedsel te conserveren. Er stonden tientallen zoutkeukens waar op een flinke schaal zout werd geproduceerd, meldden onderzoekers van de Louisiana State University (VS) eerder dit jaar.

Een openstaande vraag was waar de mensen die in de keukens werkten, woonden. Omdat er sinds vorig jaar geen veldwerk gedaan kon worden, besloten de onderzoekers hun vondsten uit eerder o..

