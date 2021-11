Onderzoek onderstreept het belang van bomen voor de koeling van steden

Steden warmen sterker op dan het platteland eromheen. Groene plekken in een stad zorgen juist voor afkoeling van de stad. Maar bij dit soort onderzoek is te weinig gekeken naar verschillen binnen een stad, vonden Zwitserse onderzoekers. Zij hebben dit met gedetailleerde satellietbeelden gedaan voor 293 Europese steden, waaronder in Nederland Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

De onderzoekers vergeleken groene plekken met en zonder bomen en plekken zonder groen in de steden met elkaar, en met grasvelden en bossen buiten de stad. Daarbij zochten ze naar verschillen tussen de verschillende klimaatzones in Europa, en naar verschillen in zomer en winter.

Vooral bomen zorgen voor afkoeling, is de conclusie.

Door de schaduw die ze werpen en de ver..

