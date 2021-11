Cel blijkt complexer dan gedacht

Amerikaanse wetenschappers hebben zeventig nieuwe structuren gevonden in een menselijke cel met behulp van kunstmatige intelligentie. Het binnenste van onze cellen blijkt dus nog heel wat geheimen te bevatten. Celbiologen gebruiken microscopen om de grotere structuren in een cel, zoals de kern of de energiefabriekjes (mitochondriën) te bestuderen. Daarnaast hebben ze biochemische technieken om afzonderlijke eiwitten in een cel op te sporen. Maar tussen die grote structuren en de losse eiwitten bevindt zich een gebied dat niet goed in beeld te brengen is.

San Diego

Onderzoekers van de University of California in San Diego hebben dit ‘gat’ in onze waarneming nu gedicht, schrijven ze in Nature. Zij analyseerden de inhoud van cellen met verschillende technieken en lieten vervolgens een kunstmatig intelligent systeem de gegevens analyseren. Dat leverde ongeveer zeventig structuren op die nog niet eerder waren gezien. Een voorbeeld was een complex van een aantal eiwitten, dat een rol lijkt te spelen in het bewerken van genetische informatie voordat die wordt omgezet in een nieuw eiwit.

De nieuw ontdekte structuren zijn niet precies in de cel te lokaliseren, deels omdat ze zich niet op één vaste plek bevinden. Ze vormen zich vermoedelijk wanneer de cel ze nodig heeft en kunnen daarna weer verdwij..

